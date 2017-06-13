Тюменские ученые изучат тексты древней шумерской литературы для создания библиотеки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) исследуют тексты древней шумерской литературы. В задачи научной группы входит создание библиотеки текстов с помощью юникодов - универсальных кодов, отображающих шумеро-аккадские символы в электронном виде, сообщил во вторник ТАСС доцент кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков ТюмГУ Сергей Григоришин.

"До сих пор корпус шумерской литературы в клинописном оригинальном варианте не был издан целиком, есть издания отдельных гимнов, песен, пословиц, но полного собрания не существует. Цель исследовательской группы - это систематический набор каждого из литературных текстов клинописными знаками с помощью системы юникода. Так, весь корпус клинописных литературных текстов будет доступен в цифровом формате. Уже сейчас создается сайт с базой шумерских текстов, который будет предложен ведущим университетам в качестве дополнения к уже имеющимся ресурсам", - сказал Григоришин.

Он отметил, что для полной реализации проекта необходима коллаборация со специалистами из других стран. "Этой темой мы занимаемся уже более пяти лет. В рамках проекта глиняные таблички с древними вавилонскими и новоассирийскими текстами будут изучены и введены в базу с помощью специальной компьютерной программы по набору символов. Но есть и сложности, к примеру, в юникоде не отображены все символы, которые существуют в клинописи, есть некоторые разночтения, поэтому нам также нужно будет решить и этот вопрос", - добавил ученый.

По словам Григоришина, полученная библиотека литературных текстов будет доступна всем, кто интересуется данной тематикой. "Ресурс будет открытым для всех. Мы стремимся приучить читателя к той мысли, что, читая только перевод, он получает лишь неполное отображение источника. Работая же с самим первоисточником, читатель может погрузиться в текст глубже и детальнее, тем более система будет выстроена понятно и доступно", - уточнил он.

Шумерская литература - литература на шумерском языке, созданная в Древней Месопотамии в III - начале II тыс. до н. э. Претендует (вместе с древнеегипетской) на звание древнейшей литературы мира. Тексты дошли до нас в виде клинописных записей на глиняных табличках.