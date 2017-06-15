На Куликовом поле восстанавливают исторический ландшафт XIV века

ТУЛА, 15 июня. /ТАСС/. Ученые восстановят исторический ландшафт XIV века на Куликовом поле (Тульская область), где в 1380 году произошла знаменитая Куликовская битва. Об этом сообщила ТАСС заведующая научно-исследовательским отделом природоведческих дисциплин государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.

"Проводятся систематические работы по воссозданию ландшафта, то есть мы восстанавливаем на исконных местах участки луговых степей и лесные массивы, которые были на поле в XIV веке. Ведутся сложные агротехнические мероприятия с разделыванием почвы, посевом семян, обработкой и высаживанием саженцев деревьев", - сказала Бурова.

По словам собеседницы агентства, все это делается для того, чтобы туристы смогли воочию представить, как на Куликовом поле происходило сражение в 1380 году. "Общая площадь Куликова поля - 3,5 тыс. га, из них ландшафт восстановлен пока только на 100 гектарах, высажена Зеленая дубрава, именно там ждал своего часа Засадный полк, решивший исход Куликовской битвы. Чтобы молодые дубы поднялись, еще нужно лет 20", - сказала она.

"Но у нас уже есть что показать туристам, например, места расположения войск Дмитрия Донского. Лет через 50 Куликово поле будет выглядеть как в XIV веке, но это только предварительные расчеты", - добавила Бурова.

В октябре 2016 года в музее-заповеднике "Куликово поле" в Тульской области открылся новый комплекс выставочных зданий площадью около 2 тыс. кв. м. В строительство было инвестировано более 1 млрд руб. В музейных залах разместились подлинные археологические находки и научные реконструкции доспехов и вооружения, макет батальных сцен Куликовской битвы, диорамы исторического ландшафта, отреставрированные гончарный и металлургический горны XIV века и почвенные монолиты.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства.