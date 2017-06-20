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Новосибирские ученые создали первый в мире биоразлагаемый протез для лечения глаукомы

Наука
20 июня, 12:13 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

С помощью протеза пациенты смогут сохранить зрение, а операция обойдется им в два-три раза дешевле, чем с использованием импортного

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НОВОСИБИРСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новосибирские ученые разработали первый в мире биопротез для лечения глаукомы - болезни глаз, которая чаще всего приводит к слепоте. Об этом ТАСС сообщил во вторник один из авторов разработки, директор Новосибирского филиала ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. Академика С. Н. Федорова" Валерий Черных.

"Совместно с компанией "Вертикаль" мы разработали первый в мире биодеградирующий (разлагающийся в организме) микропротез - имплант для лечения глаукомы, болезни, которая чаще всего приводит к слепоте. С помощью нашего протеза пациенты смогут сохранить зрение, а операция обойдется им в два-три раза дешевле, чем с использованием импортного протеза", - сказал Черных в кулуарах Международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске.

Он уточнил, что при лечении глаукомы необходимо создать искусственный дренаж для оттока внутриглазной жидкости, чтобы снизить внутриглазное давление. Операция стандартная, но импортный имплант в течение пяти лет зарастает, отток жидкости прекращается, 30% операций с его применением неэффективны. Поэтому обновлять имплант, по словам Черных, необходимо повторять примерно раз в пять лет.

Руководитель компании "Вертикаль" Петр Ларионов отметил, что отечественная разработка представляет собой биоразлагаемый дренаж, который состоит из двух полимеров: искусственного - капролактана и натурального - коллагена, он максимально приближен к тканям глаза и в течение четырех месяцев разлагается. "К этому времени у пациента с помощью протеза формируется новый, незарастающий отток глазной жидкости. Операция по внедрению протеза стандартная, обходится в 15-20 тыс. рублей, что в два-три раза дешевле применения импортного импланта", - сказал он. Ларионов добавил, что в ноябре разработчики приступят к клиническим испытаниям, новым имплантом уже заинтересовались многие офтальмологические клиники.

Глаукома - прогрессирующее заболевание, приводящее к необратимой слепоте. В связи с повышенным внутриглазным давлением при глаукоме происходит разрушение клеток сетчатки, атрофируется глазной зрительный нерв, и зрительные сигналы перестают поступать в головной мозг. Человек начинает хуже видеть, нарушается периферическое зрение, в результате чего ограничивается зона видимости.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

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