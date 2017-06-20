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Восемь ученых написали открытое письмо в поддержку Мединского по вопросу его диссертации

Наука
20 июня, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

7 июля комиссия Белгородского госуниверситета изучит вопрос о правомерности получения министром культуры научной степени

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Восемь российских ученых написали открытое письмо в защиту министра культуры Владимира Мединского в преддверии рассмотрения его диссертации комиссией Белгородского государственного национального исследовательского университета, которой 7 июля предстоит изучить вопрос о правомерности получения им научной степени. Копия письма поступила во вторник в ТАСС.

В апреле 2016 года участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени доктора наук. По его мнению, написанная главой Минкультуры работа "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" "не имеет научной ценности".

"Обвинения его диссертации дискредитируют как кропотливый труд автора, так и Высшую аттестационную комиссию (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ", - говорится в письме. Среди подписавшихся - доктор экономических наук Норик Мурадян, доктор философских наук Валентин Карасев, доктор юридических наук Юрий Голик, доктор исторических наук Станислав Давыдов, доктор исторических наук Михаил Мягков и другие.

В своем исследовании, полагают ученые, Мединский "продемонстрировал новый подход к изучению прошлого нашей страны, представил панорамный взгляд западного мира на российскую историю". По их словам, впервые в отечественной историографии "проведен в таком объеме научный анализ источниковой базы, на основе которого сделаны выводы и политические предложения", а также "системно рассмотрен положительный и негативный опыт использования свидетельств иностранцев о России, разработаны критерии оценки их общественно-политической значимости".

Согласно заявлению ученых, научные выводы автора полезны "для реализации различных образовательных программ и проектов по отечественной истории, подготовки специалистов в области российской исторической науки и политологии".

История вопроса

ВАК сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты.

21 апреля президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета. Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета рассмотрит диссертацию 7 июля.

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