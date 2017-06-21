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Специалисты НИИ новосибирского вуза разработали прибор для восстановления после инсульта

Наука
21 июня, 7:37 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

Сейчас разработчики готовятся к клиническим исследованиям с привлечением специалистов Новосибирской медицинской академии

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты НИИ медицинской инженерии Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали и подготовили к клиническим исследованиям прибор, который оказывает воздействие на головной мозг, ускоряя его восстановление после инсульта. Макет устройства был представлен на выставке "НТИ Экспо" в рамках форума "Технопром" в Новосибирске.

"Суть технологии в наведении сигнала в мозг: система подает свет и звук через глаза и уши и локально - воздействует магнитными полями на различные доли мозга. Все это стимулирует реабилитацию человека после инсульта", - рассказал в среду ТАСС один из разработчиков Николай Дмитриев.

По его словам, прибор был изготовлен неделю назад, сейчас разработчики готовятся к клиническим исследованиям с привлечением специалистов Новосибирской медицинской академии.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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