Специалисты НИИ новосибирского вуза разработали прибор для восстановления после инсульта

МЧС рекомендовало восточным регионам не отменять особый противопожарный режимСибирь 21 июня, 8:46
СМИ: Роналду заплатит €14,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения за неуплату налоговСпорт 21 июня, 8:34
Рогозин: Россия сможет оказывать содействие Индии по подготовке космонавтовКосмос 21 июня, 7:59
Поездка Порошенко в Вашингтон - визит с определенным артиклемМеждународная панорама 21 июня, 7:29
Меняйло: процедуру создания дочерних компаний предприятиями ОПК нужно упроститьАрмия и ОПК 21 июня, 7:28
Опрос: большинство россиян одобряет и внутреннюю, и внешнюю политику ПутинаОбщество 21 июня, 7:21
Крупномасштабные учения ВДВ пройдут в июле в Западном военном округеАрмия и ОПК 21 июня, 7:05
WADA частично приостановило аккредитацию крупнейшей антидопинговой лаборатории в СШАСпорт 21 июня, 7:01
Аэропорт Астаны переименовали в честь Нурсултана НазарбаеваМеждународная панорама 21 июня, 7:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты НИИ медицинской инженерии Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали и подготовили к клиническим исследованиям прибор, который оказывает воздействие на головной мозг, ускоряя его восстановление после инсульта. Макет устройства был представлен на выставке "НТИ Экспо" в рамках форума "Технопром" в Новосибирске.
"Суть технологии в наведении сигнала в мозг: система подает свет и звук через глаза и уши и локально - воздействует магнитными полями на различные доли мозга. Все это стимулирует реабилитацию человека после инсульта", - рассказал в среду ТАСС один из разработчиков Николай Дмитриев.
По его словам, прибор был изготовлен неделю назад, сейчас разработчики готовятся к клиническим исследованиям с привлечением специалистов Новосибирской медицинской академии.
V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.