Томские ученые создали технологию безотходного производства изотопов для диагностики рака

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Томские ученые создали технологию безотходного производства изотопов для диагностики ракаНаука 22 июня, 8:34
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ТОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали технологию безотходного производства радиоактивного изотопа технеция-99м, востребованного в ядерной медицине для диагностики онкозаболеваний, сообщила в четверг пресс-служба вуза. Технология позволяет использовать дорогостоящее сырье повторно.
"Технеций-99м, на который приходится 70% диагностических процедур онкозаболеваний по всему миру, получают из молибдена-99, для которого, в свою очередь, нужны осколки деления урана-235. Мы получаем сырье для технеция из обогащенного молибдена-98, облученного на ядерном реакторе ТПУ. Разработан специальный генератор, благодаря которому молибден можно использовать повторно", - цитирует пресс-служба научного сотрудника Физико-технического института ТПУ Евгения Нестерова.
Генератор покрыт защитной свинцовой оболочкой толщиной 5 см. Для каждого медучреждения производится отдельное устройство.
Как сообщалось ранее, томские ученые создали на основе изотопа технеция первый в России радиофармпрепарат для обнаружения сторожевых лимфатических узлов, где появляются самые первые лимфогенные метастазы.
Работа по созданию генератора проводилась в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".