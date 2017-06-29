Исследование: Кольский полуостров в Средневековье был населен людьми и хорошо освоен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Кольский полуостров в XIV-XVI веках был многолюден и хорошо освоен поморами: флотилии достигали нескольких тысяч судов, на берегах располагались поселения более чем в 900 домов. К такому выводу пришел автор трехтомного исследования "Кольский Север в Средние века", член союза писателей России, епископ Североморский и Умбский Митрофан (Баданин), который представит свой труд в пятницу в Большом зале Петербургского отделения Русского географического общества (РГО).

"Один из обнаруженных мною документов - донесение норвежского сборщика податей, датированное 1580 годом, сообщает, что в этом году в Северном море вели промысел 7435 русских судов", - рассказал автор трехтомника корреспонденту ТАСС. В другом скандинавском источнике - донесении Я. Перссона Норботтенскому фохту - упоминается о русском рыбачьем поселении, полуострове Рыбачий (северная оконечность Кольского полуострова), которое насчитывало 934 здания.

"Жители этого поселения вели промысловый лов рыбы", - рассказал исследователь, ссылаясь на источник и отметив, что в настоящий момент в этом месте никто не проживает. Он уточнил, что его исследования заняли 18 лет.

Археологические источники

Собеседник агентства рассказал, что, помимо письменных источников, он опирался в своей работе на результаты археологических раскопок на Кольском полуострове, которые вели мурманские археологи на средства возглавляемой им Североморской и Умбской епархии.

"Работы ведутся на полуострове Рыбачий, в районе первого на Русском Севере Свято-Троицкого Трифонова Печенгского монастыря (Печенгский район Мурманской области), а также в селе Варзуга", - сообщил он. Наиболее значимым результатом этих работ стал проведенный радиоуглеродный анализ обнаруженных археологами венцов из первой сгоревшей церкви в селе Варзуга. "Данные радиоуглеродного анализа показали, что церковь существовала в начале XIV века", - сообщил епископ.

Преодолеть советские штампы

Новые данные об истории Русского Севера, по мнению епископа Митрофана, помогут восполнить пробелы в истории края, возникшие в советское время. "Советская историческая наука ставила во главу угла классовую борьбу, а также замалчивала роль православия, монахов и просветителей в освоении Севера. Так возникли пробелы", - пояснил исследователь, отметив, что и работа с российскими и зарубежными источниками и археологические раскопки будут продолжены.

Трехтомник выпущен в Мурманске тиражом в 1000 экземпляров, а после того как он будет представлен в РГО, а затем осенью в областной мурманской научной библиотеке автор выложит его бесплатно в открытый доступ.

Епископ Митрофан, в миру Алексей Васильевич Баданин, в 1976-1997 годах проходил службу на Северном флоте, командовал кораблями различных классов. В 2000 году получил благословение на монашество от архимандрита Иоанна (Крестьянкина), в 2009 году присвоена ученая степень кандидата богословия. С 2010 года является членом Союза писателей России. С 2013 года, когда от образованной в 1995 году Мурманской епархии отделилась Североморская и Умбская, возглавил ее, став епископом.