Астраханские селекционеры вывели отечественный гибрид арбуза без семечек

АСТРАХАНЬ, 4 июля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Селекционеры Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИОБ, Астрахань) вывели отечественный гибрид бессемянного арбуза. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор ВНИИОБ Михаил Пучков.

"Мы приступили к селекции бессемянного арбуза. Я думаю, осенью уже можно будет его попробовать. Это именно наш отечественный гибрид, нашей селекции, у нас, по крайней мере, будет сортоиспытание, мы посмотрим, какой будет результат. Сейчас в регионе выращивают арбузы без семечек в небольшом количестве, но это исключительно иностранные гибриды", - сказал Пучков.

По его словам, ученые также работают над несколькими новыми сортами арбузов и дынь, например, над "детской" дыней, которая "будет размером, как "Киндер-сюрприз". Кроме того, ВНИИОБ предлагает фермерам сотрудничество: специалисты могут оказать содействие в выращивании арбузов любой формы, а также готовы выезжать на поля к аграриям, брать пробы арбузов и потом выдавать специальную наклейку. Она будет обозначать, что этот арбуз не только безопасен и выращен в Астраханской области, но и является арбузом российской селекции, то есть, как минимум вкуснее своих иностранных гибридов.

Арбуз - один из брендов Астраханской области, здесь этот вид бахчевых выращивают с XVII века. Арбузы без семечек в регионе выращивают с 2013 года в одном из хозяйств в Ахтубинском районе (объемы - около 500 тонн), фермеры используют семена израильской селекции. В 2015 году сообщалось, что ученые ВНИИОБ начали работу над выведением первых арбузов без семечек полностью российской селекции, отмечалось, что работа может занять до двух лет. Астраханские ученые вывели более 15 сортов арбузов, в том числе - экзотический "лунный" (арбуз с желтой мякотью).

По данным регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, в этом году фермеры области соберут не менее 240 тыс. тонн арбузов (на уровне прошлого года). Астраханские продукты реализуют почти во всех регионах России, а также в прибалтийских странах и Белоруссии.