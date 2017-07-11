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Ученые открыли на Камчатке новый минерал

Наука
11 июля, 9:57 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 11, июля. /ТАСС

Минерал получил название наталиямаликит в честь научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском

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Камчатский вулкан Авачинская сопка

Камчатский вулкан Авачинская сопка

© Игорь Вайнштейн/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Группа ученых из России и Австралии открыла новый минерал на Камчатке. Он получил название наталиямаликит (nataliyamalikite) в честь Наталии Малик, научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском, сообщили во вторник в пресс-службе Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Новый минерал образуется в фумаролах - трещинах в склонах вулканов, через которые выделяются горячие газы с температурой 620 - 640°C. Его нашли на камчатском вулкане Авачинская сопка. С химической точки зрения наталиямаликит представляет собой иодид таллия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, минерал и его название были недавно одобрены Комиссией Международной минералогической ассоциации по новым минералам и названиям минералов.

"Открытие нового минерала означает, что мы сможем лучше понять, как металлы выделяются из источников, расположенных в глубинах нашей планеты, и сосредотачиваются на небольших уровнях, чтобы сформировать рудные месторождения. Это даст нам уникальное представление о процессах, ответственных за геохимическую эволюцию нашей планеты", - цитирует пресс-служба одного из авторов исследования профессора Университета Монаша Джоэла Брюггера.

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