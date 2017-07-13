ГЛОНАСС предлагают применить для раннего предупреждения цунами

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сигнал спутников ГЛОНАСС и GPS предлагается использовать для радиолокационного обнаружения крупных волн в океанах, говорится в материалах конференции по актуальным проблемам создания космических систем дистанционного зондирования Земли.
"С появлением многочисленных навигационных спутников стало целесообразным рассмотрение возможности использования отраженного навигационного сигнала для радиолокации акватории и земной поверхности", - говорится в материалах.
Для этого предлагается рассмотреть возможность запуска на околоземную орбиту на высоту 400 км космического аппарата с приемником сигналов навигационных систем и многолучевой антенной, что позволит принимать отраженные от поверхности Земли сигналы от десяти или более навигационных спутников. В этом случае всего за сутки один аппарат сможет провести равномерное глобальное зондирование поверхности Земли.
Данная технология может быть использована для измерения перемещений земной поверхности, параметров морской поверхности, в том числе определения волнения моря и раннего обнаружения цунами, и скорости и направления ветра над морской поверхностью, определения толщины льда в полярных районах и отслеживания перемещения объектов по земной поверхности.
В материалах напоминается, что первые эксперименты с бистатической радиолокацией (передатчик и приемник находятся относительно друг друга на большом расстоянии и движутся с разными скоростями относительно исследуемого объекта) Земли из космоса проводились в России в 1989-1998 годах с использованием орбитальной станции "Мир". Геостационарные спутники облучали радиоволнами Землю, а на станции "Мир" ловили отраженный сигнал. Анализ полученных тогда результатов показал эффективность и перспективность предложенного метода бистатической радиолокации.