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Ученые научились эффективно отслеживать изменения климата по кольцам тибетских деревьев

Наука
13 июля, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По мнению специалистов, новый подход позволит делать реалистичные прогнозы развития деревьев и оценивать масштаб влияния на них меняющихся климатических факторов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международная группа исследователей с участием российских ученых из Сибирского федерального университета (СФУ) разработала эффективный метод оценки влияния климатических изменений на развитие растений, основанный на математическом моделировании, сообщила пресс-служба СФУ. В исследовании использовались данные о годичных кольцах деревьев в лесном массиве Тибетского плато в период 1960-2014 гг., а также климатические архивы.

Современные способы оценки влияния изменений климата на рост деревьев несовершенны: они часто дают противоречивые результаты и хорошо работают только с некоторыми конкретными лесными массивами. Новый метод лишен этих недостатков.

"На данных о годичных кольцах деревьев мы разработали инновационный подход, с помощью которого можно вычислить начало и конец вегетационного периода деревьев по ежедневным климатическим данным <...> Этот подход может быть применен для различных лесных регионов", - говорится в научной статье, опубликованной в журнале PNAS и рассказывающей о новом методе.

Ученые использовали данные о деревьях Тибетского плато - крупнейшего в мире лесного массива, расположенного на высоте 4000 метров над уровнем моря. Исследователи свели воедино информацию из 20 различных баз и получили данные по годичным кольцам примерно для 3000 деревьев, произрастающих в различных частях этого массива. Эти цифры ученые сопоставляли со спутниковым наблюдениями и температурными архивами за 1960-2014 годы, чтобы понять как деревья Тибета реагируют на те или иные климатические факторы.

К примеру, выяснилось, что в 1960-1981 гг. время начала и окончания весеннего развития деревьев, вычисленные по размеру колец, оставалось примерно постоянным, а в 1982-2014 гг. ситуация стала меняться таким образом, что понижение весенней температуры на один градус в среднем замедляло развитие деревьев на 6-7 дней.

С помощью собранных данных ученые разработали методику компьютерного моделирования, рассчитывающую скорость роста и конечную ширину годичного кольца по климатическим данным: предсказания этой модели для изученного периода совпадали с реальными результатами измерений. Новый подход, по словам исследователей, позволит не только делать реалистичные прогнозы развития деревьев, но и оценивать масштаб влияния на них меняющихся климатических факторов - в первую очередь, температуры и влажности.

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