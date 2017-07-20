Астраханские ученые вывели особо прочный сорт хлопка

АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИОБ, Астрахань) вывели особо прочный сорт хлопчатника, который дает стабильно высокий урожай. Кроме того, в работе находятся еще несколько сортов, в том числе с голубым оттенком и цвета хаки, сообщил в четверг ТАСС директор ВНИИОБ Михаил Пучков.

"Мы вывели новый сорт АС ("Астраханский")-3, то есть третий тип волокна. Этот сорт отличается от других качеством, белизной, что немаловажно, и прочностью, например, отлично подойдет для технической промышленности. Кроме того, он дает стабильно высокий урожай - 4 т с га (обычные сорта не более 3 т с га) и подходит для выращивания в промышленных масштабах на юге России", - уточнил Пучков.

По его словам, сейчас новый сорт хлопка АС-3 уже отдан на регистрацию в госкомиссию, процедура завершится до конца года. Пучков отметил, что "хлопчатник для России - стратегическое сырье, в нем есть огромная потребность". Более того, в соседней Волгоградской области (в городе Камышин) идет реконструкция текстильного комбината, который в будущем должен стать одним из основных потребителей хлопка в России. Поэтому хлопководство может стать одним из самых перспективных направлений на Юге.

Вместе с тем ученые ВНИИОБ продолжают работу над сортами с природным окрашенным волокном. В частности, это хлопок с голубым оттенком для производства, например, джинсовой ткани, и хлопок цвета хаки. "Такой цветной хлопок популярен в Европе, из него производят экологические ткани, которые не вызывают аллергию. Они стоят больших денег. В нашей стране они пока не получили широкого распространения", - заметил Пучков.

В 1920-1940 годах в Астраханской области хлопком были засеяны тысячи гектаров, собирали свыше 100 т урожая. Однако затем производство было перенесено в среднеазиатские республики, а область переориентировали на выращивание овощей и бахчевых. В Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности отметили, что в последние годы часто звучали заявления о возрождении хлопководства в регионе, но пока наладить его в промышленных масштабах так и не удалось. Сейчас хлопком заняты лишь незначительные земли и исключительно в научных целях.