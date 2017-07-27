Ученые нашли на острове Матуа остатки резиденции командира японского гарнизона

ТАСС, 27 июля. Участники второй экспедиции на курильском острове Матуа обнаружили остатки резиденции командира японского гарнизона и объект, напоминающий подводную лодку, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Участники экспедиции обнаружили ряд исторических артефактов, в частности, нашли остатки резиденции японского начальника гарнизона, оборудованную дотами, бойницами и подземными ходами. Помимо этого, в районе мыса Юрлова на глубине 110 метров был обнаружен сигароподобный объект, напоминающий подводную лодку", - говорится в сообщении.

Представители экспедиционного центра Министерства обороны РФ, Русского географического общества, личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа продолжают изучать разрушенную временем инфраструктуру, находящуюся на острове, отмечает пресс-служба ВВО.

На Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. Они должны собрать материалы для атласа морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года, их результатом станут материалы, необходимые для дальнейшего освоения острова. Специалисты составят карты опасных природных явлений, изучат альтернативные источники энергии, химический состав природных вод, потенциальное плодородие почв и другие аспекты.

Это вторая экспедиция на Матуа, она продлится до сентября. Первая совместная экспедиция Минобороны и РГО на Матуа прошла в 2016 году.

Матуа - остров средней группы Большой гряды Курильских островов, длина - около 11 км, ширина - 6,4 км. В годы Второй мировой войны на нем была расположена одна из крупнейших военно-морских баз Японии. В 1945 году остров отошел СССР, а японская база была превращена в советскую. На острове сохранилось множество фортификационных сооружений, шахт, гротов, две взлетные полосы, которые подогреваются термальными источникам, поэтому могут использоваться круглый год.