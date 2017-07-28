Российские ученые создадут для европейских коллег микроскоп с нанолинзами

КАЛИНИНГРАД, 28 июля. /Корр. ТАСС Дарья Решетникова/. Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта и Московского госуниверситета (МГУ) разрабатывают рентгеновский микроскоп с напечатанными на 3D-принтере полимерными нанолинзами. Вместе с оптикой из алмаза и бериллия он позволит проводить уникальные исследования на одной из станций синхротрона PETRA-III в научном центре DESY (Гамбург). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Потребность в таком микроскопе уже озвучили специалисты Европейской молекулярно-биологической лаборатории (EMBL), сообщил ТАСС заведующий лабораторией рентгеновской когерентной оптики БФУ Анатолий Снегирев.

"Мы приняли решение - с этого года начинаем разработку такого микроскопа, создания его на базе станции Европейской молекулярно-биологической лаборатории. Наша оптика позволяет посмотреть внутрь кристалла или биологического объекта с высоким разрешением, проследить, как устроены микроструктура, морфология, какие есть особенности строения тонких биологических тканей", - сказал он.

Ученый объяснил, что подобные рентгеновские микроскопы пока могут работать только на базе мощных источников синхротронного излучения, а EMBL, с которой сотрудничают российские ученые, имеет свой кластер на немецком синхротроне PETRA-III. Европейская лаборатория планирует использовать микроскоп для изучения ряда биологических объектов: определенного типа насекомых и разных микроорганизмов. "Их внутренняя морфология, структура очень деликатная - резать и пилить ее скальпелем довольно сложно, потому что они очень маленькие, хотелось бы неразрушающим способом заглянуть внутрь желудков, глаз и других отдельно взятых частей тела", - сказал Снегирев.

Первый вариант микроскопа с бериллиевой и алмазной оптикой был испытан на синхротроне в начале июля и показал хорошие результаты. Для подбора подходящих полимерных нанолинз ученым потребуется около года. Предполагается, что три вида оптики будут работать в микроскопе в различных комбинациях, каждая, выполняя свою задачу: алмазная и бериллиевая линзы более прочные, но не дают такого качественного разрешения, как полимерная, позволяющая рассмотреть объекты меньше 100 нанометров.

Разработкой полимерных нанолинз и их печатью на 3D-принтере ученые БФУ и МГУ занимаются в рамках проекта повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100". Сейчас продолжается работа по подбору материала, совершенствованию параметров самих линз и технологии печати. Европейская молекулярно-биологическая лаборатория - международный научно-исследовательский институт, специалисты которого ведут фундаментальные исследования в области молекулярной биологии. В EMBL входят более 20 стран.