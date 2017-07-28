Археологи обнаружили в Китае древнюю царскую колесницу

ПЕКИН, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Царскую колесницу извлекли на поверхность китайские археологи. 2,4 тыс. лет назад, в эпоху Чуньцю ("Весен и Осеней", VIII-V вв. до н.э.), сообщает агентство Синьхуа, на ней ездил правитель царства Чжэн. Раскопки велись пять месяцев на территории современной провинции Хэнань (Центральный Китай), близ города Синьчжэн.

Экипаж удивил ученых своими действительно царскими размерами и роскошной отделкой. Повозка имела 2,56 м в длину и 1,66 м в ширину, находившиеся в ней лица были защищены от солнца и дождя специальным зонтом. Колесница была украшена бронзовыми накладками, резной костью. Каждое из колес имело более 26 спиц, что свидетельствует о высоком социальном статусе ездока.

Колесница была обнаружена в гробнице правителя Чжэн и предназначалась для его поездок уже в загробном царстве.

"Это самая большая и самая роскошная колесница из обнаруженных нами", - сказал руководитель группы археологов из Хэнаньского института культурного наследия и археологии Ма Цзюньцай.

По его словам, древнее транспортное средство было достаточно удобным, в нем можно было стоять, сидеть и даже лежать. Всего в захоронении находились четыре колесницы, они все словно двигались на запад, к тогдашней столице Чжэн. Колесо третьей колесницы было повреждено расхитителями гробниц.

Тем не менее, находки дают ученым богатый материал о технологическом уровне, производстве и уровне цивилизации в целом в эпоху Чуньцю. Свое наименование она получила по названию летописи, которую писал или, возможно, редактировал сам великий философ и педагог Конфуций. За этой эпохой последовал период Чжаньго ("Сражающихся царств", V-III века до н.э.), а уж затем Китай был объединен в империю.

Нынешний этап раскопок планируется завершить к сентябрю. Всего в некрополе насчитывается более трех тысяч древних захоронений.