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Эксперты: в Арктике потребуется технология подледного погружения обитаемых аппаратов

Наука
29 июля, 20:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Аппараты могут быстро установить причину аварии подлодки, так как обладают "лучшей информатикой, чем аппараты-спасатели", отметил Владимир Соколов, начальник экспедиции "Арктика 2007"

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© Из личного архива Владимира Соколова, начальника Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Технология подледного спуска обитаемых глубоководных аппаратов, разработанная 10 лет назад, 29 июля 2007 года, с помощью аппаратов "Мир-1" и "Мир-2", может быть востребована при освоении Арктики, считают эксперты.

"Первый спуск состоялся 29 июля Северо-Восточнее архипелага Земля Франца-Иосифа", - рассказал корреспонденту ТАСС Владимир Соколов. Он был начальником экспедиции "Арктика 2007", составной частью которой была Высокоширотная глубоководная экспедиция во главе с Артуром Чилингаровым, в рамках которой дважды были осуществлены подледные спуски "Миров". В его задачи входило позиционирование, обеспечение безопасности и гидрометеорологическое обеспечение рейса, в период самого спуска "Миров" - постановка маяков и ледовое сопровождение спуска.

По словам Соколова, технология подледного погружения обитаемых аппаратов нужна для двух основных целей. "В рамках операций по спасению потерпевшей аварию подводной лодки аппарат может оперативно обследовать и установить причину происшедшего, так как обладает лучшей информатикой, чем аппараты-спасатели, хотя из-за герметичности корпуса спасти экипаж подлодки "Мир" не может", - уточнил эксперт. Также "Миры" незаменимы при "разработке полезных ископаемых в шельфовых и глубоководных районах мирового океана".

Пять лет на приколе

Пилот "Мира-1" Анатолий Сагалевич, руководитель лаборатории по эксплуатации "Миров", рассказал корреспонденту ТАСС, что уже пять лет "Миры" не погружались. "Мир-1" стал экспонатом выставок в Музее мирового океана в Калининграде, "Мир-2" стоит, в Калининграде же, в ангаре. Между тем, чтобы выйти в новый рейс, по словам Сагалевича, нужно лишь "заменить на аппаратах аккумуляторы, они исправны и готовы к продолжению работ".

Он рассказал, что готовит для "Миров" новые проекты. "Говорить о них пока рано, но они есть", - отметил Сагалевич. Он также убежден, что "развитие Арктической зоны потребует использовать на практике технологию подледного погружения, созданную на "Мирах" 10 лет назад". "Верю, что она обязательно будет востребована", - сказал Сагалевич.

Комментируя тему, в Главном командовании ВМФ корреспонденту ТАСС сказали, что "традиции отечественной школы подледного плавания не утеряны". "Подводные лодки ВМФ России совершают подледные походы, в том числе в приполярных областях Арктики. Вместе с институтами Академии наук ВМФ осуществляет несколько проектов исследования арктических глубин, и создание технологии подледного погружения "Миров" - один из таких примеров", - сказал собеседник агентства.

Генеральный директор Музея мирового океана Светлана Сивкова сообщила, что "аппарат "Мир-1" является одним из самых востребованных экспонатов в музее". "В последние годы резко возрос поток желающих учиться в аспирантуре при Институте океанологии, изучать морские глубины с помощью глубоководных аппаратов. Думаю, что этому способствовала возможность увидеть "Мир-1" на выставках нашего музея. Гениальность отечественных инженеров играет образовательную роль, у них появляются последователи", - полагает Сивкова.

О "Мирах"

"Мир-1" и "Мир-2" были построены в 1987 году по проекту Игоря Михальцева в Финляндии, в основе конструкции - герметичная капсула с пилотами, имеются внешние манипуляторы. Судном базирования стало судно Института океанологии РАН "Академик Мстислав Келдыш". С 1987 по 1991 годы "Миры" участвовали в 35 экспедициях в Атлантический, Тихий, Индийский океаны. В 1989-1998 годах с помощью аппаратов была проведена серия экспедиций к месту гибели атомной подводной лодки "Комсомолец" в Норвежском море, в сентябре 2000 года благодаря погружениям "Миров" была установлена причина гибели атомной подводной лодки "Курск".

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