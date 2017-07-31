Орнитологи впервые обнаружили чернобрового альбатроса на Земле Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Орнитологи впервые нашли на архипелаге Земля Франца-Иосифа чернобрового альбатроса: птица была замечена в ходе рейса Арктического плавучего университета АПУ-2017 на борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".

"Чернобровый альбатрос был замечен в южной части Земли Франца-Иосифа на переходе между мысом Флора острова Нортбрука и островом Гукера, ближе к последнему. Это очень необычно, поскольку эта птица - обитатель Южной Атлантики, его главные колонии находятся там", - сказала ТАСС ведущий научный сотрудник института географии РАН, орнитолог Ирина Покровская.

АПУ-2017 - девятая экспедиция Арктического плавучего университета в высокие широты. Рейс проходил с 8 по 28 июля. В экспедиции участвовали 58 человек, из них 25 - иностранцы из Швейцарии, Кубы, Болгарии, Германии, Швеции, Франции, Нидерландов. Это не только исследовательский, но и образовательный проект, поэтому 30 участников экспедиции - это студенты российских и зарубежных вузов.

Арктический плавучий университет - совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.