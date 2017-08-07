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Томские ученые создали водный беспилотник для исследования озер

Наука
7 августа, 9:11 UTC+3 ТАСС

Автоматизированное судно используется для измерения глубины водоемов, построения 3D-карт дна и поиска затонувших предметов

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ТАСС, 7 августа. Специалисты Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали беспилотник для исследования озер, сообщила в понедельник пресс-служба региональной администрации. Автоматизированное судно используется для измерения глубины водоемов, построения 3D-карт дна и поиска затонувших предметов.

"Судно длиной около метра сделано на базе аэросаней и оборудовано эхолотом. Управлять им можно с расстояния до десяти километров, аккумулятор работает без подзарядки до двух часов. Автоматизированный комплекс, созданный учеными ТУСУР, применяется для измерения глубины водоемов, построения 3D-карт дна, поиска затонувших предметов и так далее. Он будет полезен для исследований дна в нефтегазовой отрасли, в картографии, для регистрации озер", - отмечается в сообщении.

У изделия существуют военные аналоги, но, как отмечают разработчики, они направлены на глобальные исследования на больших глубинах и требуют много обслуживающего персонала.

Беспилотник томских ученых работает на глубине 100-150 метров на озерах диаметром до 1 км. Научно- исследовательский беспилотный комплекс позволяет также измерять магнитные аномалии и проводить биологический анализ воды. Собранные судном данные передаются ученым по радиоканалу.

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