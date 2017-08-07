Российские ученые получили биоразлагаемые полимерные пленки с антисептическим эффектом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук синтезировали полимерные пленки с антибактериальными свойствами, которые могут найти широкое применение в медицине, сообщила в понедельник пресс-служба ДВФУ. Результаты опубликованы в журнале Polymer Engineering and Science.

Антисептические свойства полиметилолакриламидных (ПМАА) пленок были проверены на золотистом стафилококке (Staphylococcus aureus) и бактериях Японского моря. Антибактериальный эффект ученые связывают с формальдегидом, как накопившемся в порах пленки во время ее синтеза, так и выделившемся из самой структуры пленок при испытаниях.

"Полученные результаты имеют существенное практическое значение, - сказала автор работы Лидия Колзунова. - Полимеры - это благоприятная среда для развития бактерий и образования биопленок, поэтому важно придавать им антибактериальные свойства. Биоцидное действие на микроорганизмы ПМАА может найти применение в медицине, например, при разработке антисептических материалов и имплантатов, а также для защиты оборудования от биокоррозии".

Эксперименты показали, что новый материал является биоразлагаемым: по прошествии 45 дней пленки теряли свои антисептические свойства и наоборот становились питательной средой для размножения бактерий. Таким образом, антисептические пленки ПМАА можно легко утилизировать после выполнения их функций.

По словам ученых, новые полимерные пленки можно использовать в качестве мембран для процессов пищевой химии (стерилизации молока, получение безалкогольного пива и вина) или синтеза некоторых химических соединений.

Как получили новый материал

Полимерные пленки осаждались с помощью метода электрополимеризации - то есть с помощью приложения небольшого электрического напряжения к растворам соответствующих мономеров. В процессе синтеза в состав материала также добавляли формальдегид, который образовывал химические связи с ПМАА и придавал пленкам антибактериальные свойства. С помощью электрополимеризации полимерные покрытия наносились за 5-10 минут, а в качестве растворителя использовалась вода, что делает эту методику недорогой, нетоксичной, пожаро- и взрывобезопасной. В других современных работах полимерные антисептические покрытия получают с помощью гораздо более сложного и многостадийного синтеза.