СМИ: КНР впервые успешно осуществила безопасную квантовую передачу спутниковых данных

ТАСС, 10 августа. Китайский спутник "Мо-цзы" впервые в истории осуществил успешную передачу на Землю данных при помощи квантовой криптографии (распределения ключей шифрования) - метода, теоретически исключающего возможность несанкционированного доступа к посылаемой информации. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

Как отмечают специалисты КНР, тем самым им удалось создать прецедент для формирования будущей глобальной квантовой коммуникационной сети, которую будет невозможно взломать при помощи кибератак. "В частности, станет возможным делать абсолютно безопасные (не прослушиваемые) телефонные звонки, осуществлять абсолютно надежную передачу банковских данных", - отмечает член Китайской академии наук Пань Цзяньвэй, принимающий непосредственное участие в данном проекте.

Квантовая криптография основана на принципах поведения элементарных частиц, у которых невозможно изменить один из параметров, при этом не исказив другой. Если электронное сообщение закодировать с учетом этих свойств, то любая несанкционированная попытка подключиться и увидеть эту информацию приведет к ее изменению. В результате нарушитель не сможет прочитать перехваченное сообщение, а получатель способен понять по количеству искажений на канале связи, что подвергся атаке злоумышленников.

16 августа прошлого года Китай запустил с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) ракеты-носителя Changzheng-2D ("Великий поход-2D"), которая вывела на околоземную орбиту первый в мире спутник квантовой связи "Мо-цзы". С его помощью планируется начать отрабатывать технологию передачи квантовой информации на Землю. Космический аппарат назван в честь древнекитайского философа Мо-цзы (V-IV вв. до н. э.), основателя моизма - философской школы, приверженцы которой стремились к усовершенствованию общества через знание.