Петербургские ученые разработают критерии контроля загрязнений на участках нефтедобычи

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургские ученые на грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского географического общества (РГО) разработают унифицированные критерии для определения уровня загрязнения окружающей среды в районах нефтегазодобычи. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС Марина Опекунова, профессор СПбГУ, руководитель проекта "Разработка инновационных решений по оптимизации и унификации экологического мониторинга нефтегазовых месторождений в северных регионах России".
"Грант рассчитан на три года. В 2017 году на проект выделен 1 млн рублей. Летом 2017 года мы провели обследование районов нефтегазодобычи в Ямало-Ненецком автономном округе", - сказала она.
Главная задача проекта - разработать критерии и отбора и анализа проб для того, чтобы результаты разных исследовательских групп можно было сравнивать между собой и получать корректную картину происходящих изменений. "Сейчас многие экологические организации отбирают и анализируют пробы по своему усмотрению. В результате в результатах выпадают некоторые характерные для нефтегазодобычи загрязнители - ванадий и галлий. Наша задача - исключить разнобой и создать общие критерии для всех экологов", - отметила Опекунова.
В ходе экспедиции, проходившей с 16 по 31 июля, ученым удалось обследовать наземные и водные геосистемы Тазовско-Заполярного, Берегового и Пырейного месторождений, а также Хадырьяхинского, Парусового, Северо-Парусового и Южно-Парусового лицензионных участков.
"Часть маршрута мы пролетели на вертолетах, часть проехали на вездеходах, а где не смогли пройти и они - шли пешком", - рассказала собеседница агентства. Во время экспедиции ученые провели отбор проб воды, донных осадков, почв и растительности для детального химического анализа. К октябрю в Научном парке СПбГУ и лабораториях Всероссийского исследовательского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского проведут химический анализ проб.
Ученые составят карту загрязнений, а через три года предложат научному и экологическому сообществу общие критерии для оценки изменений окружающей среды в районах нефтегазодобычи. Они будут включать правила отбора проб, набор загрязнителей и правила лабораторных исследований.