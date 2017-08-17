Ученые: солнечный ветер вызвал магнитную бурю на Земле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Солнечный ветер, который движется из образовавшейся на поверхности Солнца корональной дыры, направляется в сторону Земли.

Он вызвал магнитную бурю, сообщил ТАСС Анатолий Белов, заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН).

"На Солнце наблюдается корональная дыра с исходящим в сторону Земли высокоскоростным потоком солнечного ветра. Он уже вызвал межпланетное возмущение и малую магнитную бурю на Земле", - сказал эксперт, уточнив, что ожидает развития явления в течение ближайших восьми часов, а затем геомагнитная обстановка начнет успокаиваться.

По словам Белова, магнитная буря оценивается на 4 балла из девяти возможных. Воздействие магнитных бурь на Землю проявляется в виде полярных сияний, ухудшения самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями, сбоями в работе аппаратуры.

"Замечено, что на человека одинаково воздействуют и сильные, и слабые бури, сбои в работе техники способны вызывать только самые сильные бури", - сказал эксперт. По его мнению, сила этой бури может вызвать полярное сияние.

Корональными дырами ученые называют области в солнечной короне с пониженным давлением плазмы. Именно такие дыры сильнее всего влияют на космическую погоду, приводя к геомагнитной активности, и являются основным фактором, влияющим на ионосферу и магнитное поле Земли.