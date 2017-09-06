Ученый: биотехнологии в РФ страдают от разрыва между фундаментальной и прикладной наукой

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Основная проблема отечественной биотехнологии связана с разрывом между фундаментальной и прикладной наукой. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил доктор биологических наук, руководитель Лаборатории молекулярных основ стрессоустойчивости растений Института биоорганической химии РАН Михаил Тальянский.
"Биотехнологии и агротехнологии, на мой взгляд, основная проблема в этой области в российской науке заключается в том, что существует разрыв между фундаментальной наукой и прикладной наукой", - сказал Тальянский.
Ученый добавил, что пока что российский агрокомплекс "не базируется на фундаментальной биологии". Однако работа, которую он ведет по выигранному в 2016 году мегагранту, направлена именно на то, чтобы объединить фундаментальную науку с прикладной.
Тальянский в 2016 году получил мегагрант на создание устойчивых к болезням сортов картофеля. В рамках этой работы предполагается создать метод геномного редактирования в ядре картофеля, а также найти устойчивые к вирусам клетки этого растения.