Россия в 2016 году занимала 10-е место в мире по уровню затрат на науку

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Позиции России в мире по уровню затрат на научные исследования за последние 20 лет не изменились, страна замыкает первую десятку по этому показателю. Об этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

В 2016 году внутренние затраты на исследования и разработки в России составили 943,8 млрд рублей, снизившись на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Доля внутренних затрат в ВВП составила 1,1%.

"Россия занимает десятое место в рейтинге ведущих стран мира по величине рассматриваемого показателя, уступив в последнее время свою позицию Бразилии. Россия сохранила те же позиции, что и в 1995 году по уровню внутренних затрат на исследования и разработки среди ведущих стран мира", - говорится в сообщении.

Китай благодаря ежегодному приросту затрат в среднем на 16,7% поднялся с седьмого на второе место, уступая только США. Третье место занимает Япония. За 1995-2016 годы затраты на науку в России в постоянных ценах выросли в 2,6 раза, в странах ОЭСР - в 1,8 раза. Китай при этом увеличил свои расходы на науку в 21,9 раза, а Южная Корея - в 4,5 раза.

"По показателю удельного веса затрат на науку в ВВП Россия существенно отстает от ведущих стран мира, находясь на 35-м месте. В пятерку лидеров входят Израиль (4,25%), Республика Корея (4,23%), Швейцария (3,42%), Япония (3,29%) и Швеция (3,28%)", - отмечают ученые.