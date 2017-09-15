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Ученые разработают систему оповещения оленеводов об инцидентах на нефтепроводах в ЯНАО

Наука
15 сентября, 12:05 UTC+3 ТАСС

Целью проекта является предотвращение столкновения северных оленей с объектами ТЭК

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© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Специалисты московского научного центра "Охрана биоразнообразия" до конца года разработают систему оповещения оленеводов о возможных нештатных ситуациях и проведении плановых работ на самом северном нефтепроводе Заполярье - Пурпе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Цель - предотвратить столкновения северных оленей с объектами ТЭК, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"До конца года ученые разработают схему оповещения оленеводов о возможных нештатных ситуациях и проведении плановых работ на нефтепроводе Заполярье - Пурпе, выдадут рекомендации о необходимости сооружения оградительных конструкций в местах переходов оленей для предотвращения травмирования животных и повреждения нефтепровода. Кроме того, планируется создание карты перегонов с указанием мест стойбищ, кормовых баз и маршрутов движений северных оленей. Работы проводятся в рамках Года экологии", - сказали в компании.

По данным пресс-службы, специалисты научного центра "Охрана биоразнообразия" обладают опытом в сфере проведения экологического консалтинга. "Уже завершен этап полевых исследований по мониторингу и организации путей миграции оленей при эксплуатации объектов магистрального нефтепровода. Также экологи разработают рекомендации по взаимодействию нефтяников с оленеводами", - уточнили в пресс-службе.

В ЯНАО выпасается самое большое в мире одомашненное стадо северных оленей - боле 730 тыс. голов. При строительстве нефтепровода Заполярье - Пурпе в ЯНАО с учетом мнения местного населения были обустроены переходы для домашних северных оленей, это позволило снизить влияние строительных работ на естественную миграцию домашних оленей во время их перегона от зимних пастбищ к летним.

Заполярье - Пурпе

Самый северный, по оценке экспертов, магистральный нефтепровод Заполярье - Пурпе мощностью 45 млн тонн в год и протяженностью 488 км реализовывался в несколько этапов с юга на север. Старт эксплуатации был дан в январе этого года. Нефтепровод прокладывался в сложном ландшафте северных районов Ямало-Ненецкого округа, маршрут трассы по большей части проходит по болотистой местности (переходы болот составляют более 250 км), отмечаются участки сплошных и прерывистых вечномерзлых грунтов.

Ресурсный потенциал нефтепровода - 2 млрд тонн нефти. Стоимость проекта составляет более 200 млрд рублей.

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