Бессонница может быть признаком повышенного риска развития болезни Альцгеймера

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ОСЛО, 15 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Бессонница в пожилом возрасте может указывать на повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Связь между нарушениями сна и воспалительными процессами в мозге, сопровождающими данное заболевание, была выявлена группой ученых из Университета Осло в Норвегии.
В течение трех лет профессор Андерс Мартин Фьелль и его коллеги работали с группой из 91 пожилого человека без выраженных когнитивных нарушений. Ученые отслеживали качество сна добровольцев и брали у них пробы спинномозговой жидкости. В образцах исследователи замеряли количество веществ, наличие, повышенный или пониженный уровень которых указывают на проблемы с памятью, депрессию, патологические изменения в мозге или его атрофию.
"Низкое качество сна сопровождалось целым набором признаков, указывающих на то, что мозг и психика не вполне здоровы, - заявил Фьелль норвежскому новостному порталу forskning.no - Примечательно, что особенно четко эта связь прослеживались у людей с повышенным риском развития болезни Альцгеймера (в их пробах обнаруживались амилоидные бляшки - прим. ТАСС). Однако важно отметить, что у многих людей с возрастом режим сна меняется, и само по себе это не говорит о каких-либо проблемах".
Авторы исследования, статья о котором опубликована в медицинском журнале Cerebral Cortex, отмечают, что и ранее медики из разных стран находили взаимосвязь между нарушениями сна и изменениями в работе мозга, которыми сопровождаются различные болезни и процесс старения организма.
В ряде научных публикаций говорится о том, что режим сна может влиять на темпы накопления в мозге амилоидных бляшек, мешающих нормальной работе нейронов при болезни Альцгеймера. Тем не менее науке пока не ясны механизмы этих связей и, по мнению Фьелля и его коллег, исследования в данной области необходимо продолжать.
"Пока мы не вполне понимаем, где здесь причина, а где следствие. Приводят ли нарушения сна к ухудшению мозговой деятельности или, наоборот, изменения в мозге ухудшают сон. В настоящий момент есть много указаний на то, что происходить может и так и эдак, - рассказал профессор норвежским журналистам. - Для всех нас очень важно, чтобы наука лучше понимала роль сна. Это исключительно важная задача, решив которую, мы сможем лучше понимать природу естественных изменений, происходящих в мозге при старении, а также дегенеративных состояний, таких как деменция".
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, болезнью Альцгеймера в мире страдает от 28 до 33 млн человек и эта цифра будет быстро расти. Именно это заболевание является основной причиной деменции - приобретенного слабоумия, как правило, развивающегося у пожилых людей. Точное количество больных подсчитать сложно, так как болезнь далеко не всегда удается точно диагностировать, кроме того, ее развитие протекает довольно медленно, годами не вызывая у человека никакого беспокойства.
К настоящему моменту в распоряжении медицины нет лекарств, способных вернуть страдающему болезнью Альцгеймера человеку ясность ума или предотвратить ее наступление, однако существуют способы замедлить прогрессирование заболевания.