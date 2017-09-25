Археологи обнаружили на востоке Чехии стоянки охотников на мамонтов

ПРАГА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Чешские археологи обнаружили стоянки первобытных людей близ села Боршице в Южной Моравии на юго-востоке Чешской Республики. Об этом сообщил журналистам его староста Роман Йилек.

"Открыты три стоянки охотников на мамонтов, - сказал он. - Во времена верхнего палеолита (50 тыс. - 10 тыс. лет назад - прим. ТАСС) первобытные общины здесь вели активную охоту на медведей, мамонтов и других зверей, в изобилии водившихся в наших местах".

Археологические раскопки в районе Боршице проходили в несколько этапов. Впервые ученые нашли там свидетельства стоянок первобытного человека еще 100 лет назад.

Недавно в результате тщательного изучения культурного слоя были обнаружены остатки костей и бивней мамонтов. "Этот факт подтвердил, что здесь располагались компактные поселения охотников на них", - сказал Роман Йилек.

Охота на мамонтов для первобытного человека, как установили археологи, была "редким и вынужденным явлением". На этих животных, которые могли растоптать охотников, она велась лишь в период голода.

"Такое время было дважды в году - поздней зимой и ранней осенью, когда в лесах было трудно найти мелкую дичь. Обычно же древние охотники ловили, прежде всего, зайцев. В Центральной Европе они были главными объектами охоты в палеолит", - подчеркнул Роман Йилек.

Если же на мелкую дичь охотились все члены первобытного племени - от детей до глубоких стариков, то на мамонта шли лишь молодые и сильные мужчины и женщины. Многие из них не возвращались к сородичам. "Они гибли во время опасной охоты. Это была необходимая дань за то, чтобы добыть пищу в голодные времена года", - заметил староста.

Муниципальные власти Боршице решили воспользоваться открытиями археологов для привлечения туристов. Здесь создана научная тропа "По следам охотников за мамонтами". Она проходит по местам, где располагались стоянки первобытных людей. Вдоль нее размещены стенды с информационными материалами об истории региона и фотографиями, сделанными учеными в ходе раскопок.