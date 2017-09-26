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В музее на Урале впервые представят редкие кристаллы рубина, найденные в Арктике

Наука
26 сентября, 12:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, сентября. /ТАСС

На выставке можно увидеть кристалл красного корунда "Рубиновая роза"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Редкие кристаллы рубина, найденные в окрестностях месторождения Рай-Из в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), представят в Уральском геологическом музее Уральского государственного горного университета (УГГУ). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"На выставке будут представлены уникальные образцы рубинов и сапфиров из месторождений Урала. Здесь можно увидеть крупнейший уральский кристалл красного корунда (минерал - прим. ТАСС) "Рубиновая роза", штуф (кусок руды - прим. ТАСС) с множеством кристаллов рубина, напоминающие шестилучевые звезды, найденные на склоне Рубинового ручья в окрестностях месторождения Рай-Из на Полярном Урале", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что корунд по твердости уступает только алмазу, его драгоценными разновидностями являются рубин и сапфир. "Уральские сапфиры будут представлены васильково-серыми кристаллами из Вишневых и Ильменских гор, но эти драгоценные камни из местных месторождений практически не пригодны для огранки из-за включений и внутренней структуры и редко используются в изделиях", - уточнили в пресс-службе.

Уральский геологический музей был создан в 1937 году после проведения в регионе XVII Международного геологического конгресса, собравшего более 1000 ученых из 40 стран мира. В 2017 году геологическому музею УГГУ исполнится 80 лет.

Сейчас в музее на 1 тыс. кв. метров расположены отделы минералогии, полезных ископаемых и палеонтологии. Кроме того, в музее УГГУ представлено свыше 100 образцов различных метеоритов, найденных в разных регионах страны, в том числе фрагмент одного из крупнейших метеоритов в мире весом 50 кг, который 70 лет назад упал на территорию Приморского края. Всего в его фондах насчитывается более 40 тыс. экспонатов.

Ранее сообщалось, что в 2015 году музей посетили около 18 тыс. человек, а по итогам прошлого года - 20 тыс. гостей из разных стран мира.

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