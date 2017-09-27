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Отделение медицинских наук РАН рекомендовало Онищенко в президиум академии

Наука
27 сентября, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Окончательно его кандидатура будет утверждена в четверг

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отделение медицинских наук РАН рекомендовало Геннадия Онищенко в президиум академии, окончательно его кандидатура будет утверждена в четверг, сообщил ТАСС академик Иван Дедов.

В состав президиума также предложено включить избранного академика-секретаря отделения Владимира Стародубова, самого Дедова, а также академиков Виктора Тутельяна и Владимира Чехонина.

Общее собрание Российской академии наук открылось в понедельник. Во вторник члены академии выбрали нового президента РАН, им стал 62-летний физик Александр Сергеев, набравший около 70% голосов во втором туре голосования. В четверг Сергеев представит общему собранию свои предложения по составу президиума РАН.

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