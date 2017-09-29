Ученые в Сибири нашли способ усовершенствовать фотонные кристаллы для удешевления гаджетов

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра РАН, Сибирского федерального университета и Московского государственного университета предложили новый способ формирования структуры фотонного кристалла с улучшенными спектральными характеристиками. Данные кристаллы используются в смартфонах и гаджетах, и данный способ позволит удешевить их стоимость, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Предложенный нашей группой способ позволяет заменить комбинацию нескольких фильтров всего одним элементом. В результате снижаются потери света на оптических элементах. Устройство становится легче, компактнее и дешевле. Это обеспечивает широкие возможности интегрирования элементов в существующие устройства, в том числе в различные гаджеты и смартфоны, рынок которых постоянно растет, а функционал расширяется", - рассказал заместитель директора Института физики им. Л.В. Киренского КНЦ СО РАН Андрей Вьюнышев.

Как отмечается в сообщении, на основе фотонных кристаллов создаются многослойные диэлектрические зеркала и фильтры, которые используются в спектральной аппаратуре. Ее недостатком на сегодняшний день являются большие габариты и высокая стоимость.

Работу поддержали совместным грантом Российский фонд фундаментальных наук и краевой фонд науки. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Optics Letters.