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Ученые: твердый уголь можно заменить жидким топливом с отработанными маслами двигателей

Наука
29 сентября, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

По мнению специалистов, использование новых видов топлива уменьшит экологическую нагрузку на окружающую среду и снизит стоимость вырабатываемой энергии

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) определили наиболее эффективные составы жидкого композитного топлива, основанного на промышленных отходах, сообщила в пятницу пресс-служба ТПУ. Они показали, что теплота сгорания таких смесей сравнима с показателями твердого угля. Использование новых видов топлива решит вопрос глобальной утилизации промотходов, уменьшит экологическую нагрузку на окружающую среду и снизит стоимость вырабатываемой энергии.

Традиционная теплоэнергетика отрицательно влияет на экологию. В 80-х годах прошлого века для улучшения экологической обстановки стали использовать жидкое топливо на основе угля и воды: при сгорании оно дает гораздо меньше выбросов в атмосферу, чем сухой уголь. Однако такое жидкое топливо уступает твердому в эффективности. Ученые добавили в водоугольную смесь горючий компонент и убедились, что теплоотдача в этом случае сравнима с натуральным углем, а стоимость таких смесей ниже, поскольку они производятся из бросовых компонентов.

"Взамен твердого угля мы предлагаем топливо из трех компонентов: низкосортный уголь, вода и горючая жидкость. При сжигании этой смеси в энергокотлах получается хороший тепловой эффект, но в атмосферу поступает меньше парниковых газов", - говорит один из авторов работы, доцент ТПУ Дмитрий Глушков.

В экспериментах ученые ТПУ применяли низкосортные угли и отходы обогатительных фабрик Кемеровской области - всего около 50 наименований угольных составляющих. Жидкости тоже варьировались: применялась дистиллированная вода, водопроводная вода, сбросы предприятий и другие жидкости. В качестве горючего компонента использовались отходы нефтепереработки, отработанные масла энергоустановок и механизмов, промышленные горючие стоки (более десяти видов).

"Максимальная температура горящей суспензии на основе отходов составляет 800-1100 градусов Цельсия, что сравнимо с показателями твердого топлива. Наилучшие результаты дают композиты с маслами из автомобильных двигателей", - пояснил Глушаков.

В соответствии с технологией можно эффективно утилизировать большой класс индустриальных отходов. При этом существенно снижается негативное влияние на экологию: например, оксидов серы и азота выделяется в два раза меньше по сравнению со сжиганием угля. Итоги экспериментов с использованием различных вариаций многокомпонентного топлива в рамках данного исследования опубликованы в журнале Journal of Cleaner Production.

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