Медведев подписал распоряжение о премиях правительства 2017 года в области науки и техники

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2017 года в области науки и техники для молодых ученых. Соответствующий документ, подписанный 5 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, лауреатами премии стали шесть научных коллективов, кроме того присуждена одна индивидуальная премия - кандидату физико-математических наук, старшему научному сотруднику РКК "Энергия" Антону Сумарокову - за разработку алгоритмов для баллистико-навигационного обеспечения космических экспериментов на Международной космической станции.

За разработку и внедрение мультипроцессорного моделирующего комплекса реального времени электроэнергетических систем с активно-адаптивными сетями награждена группа ученых Национального исследовательского Томского политехнического университета во главе с профессором, доктору технических наук Юрием Боровиковым.

Группа ученых Института теплофизики им.Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук - за разработку и внедрение оптических систем регистрации параметров рабочих процессов для повышения эффективности энергетических технологий.

Научному коллективу, состоящему из сотрудников МГУ, Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук и др. - за разработку и внедрение систем ограждающих конструкций, обеспечивающих повышенную энергетическую эффективность зданий при эксплуатации в различных климатических зонах.

Еще одна премия присуждена за разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий производства и применения экологически безопасных средств, повышающих эффективность агропромышленного комплекса РФ - сотрудникам Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности.

Наконец, группе ученых из Первого Московского государственного медицинского университета им.Сеченова присуждена премия за работу "Патология кишечного микробиома при циррозе печени: клиника, диагноз, лечение".