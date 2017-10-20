Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский, возможно, издаст избранные места из своей докторской диссертации по истории в форме монографии с комментариями. Об этом министр сообщил журналистам в пятницу.

Президиум ВАК ранее в пятницу большинством голосов вынес решение рекомендовать Минобрнауки не лишать Мединского степени доктора исторических наук. В дальнейшем ВАК обязана передать свои рекомендации в Минобрнауки, которое, согласно положению о присуждении ученых степеней, и должно принять окончательное решение относительно ученой степени Мединского. Минобрнауки уже сообщило, что подготовит приказ на основании решения президиума ВАК.

"Теперь, если будет время и возможность, постараюсь издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно, с комментариями для более популярного прочтения. Надеюсь, что она найдет своего читателя", - сказал Мединский.

Министр добавил, что некоторые замечания членов президиума ВАК относительно его работы "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" носили "очень взвешенный, содержательный характер", поэтому он собирается их учесть при работе над монографией.

Министр также выразил мнение, что история вокруг его диссертации стала успешной кампанией по популяризации истории.

"Во всей этой длинной истории, напоминающей плохой сериал, есть определенный плюс. Он заключается в том, что, как правило, научные работы никто, кроме оппонентов, не читает. И вообще люди мало знают нашу историю, тем более историю 15, 16, 17 веков... А теперь благодаря активной деятельности моих оппонентов многие узнали, что язык, на котором говорили русские люди в те годы, мало отличался от церковнославянского, о том, что был такой Мартин Лютер, который переводил Библию на немецкий язык примерно во времена Ивана Грозного... С целью популяризации исторических знаний эта кампания успешная", - сказал Мединский.

Он выразил благодарность президиуму ВАК "за объективное и непредвзятое рассмотрение моего вопроса", а также за возможность выступить и ответить на вопросы.

Длинное разбирательство

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий обратился в Минобрнауки с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, однако затем отозвала ее оттуда. Диссовет МГУ, а впоследствии и диссовет Белгородского университета не нашли необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты, а также оснований для лишения министра культуры ученой степени.

Однако 2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского ученой степени. Ряд ученых назвали решение оценочным.