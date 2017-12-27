Ученым удалось расшифровать структуру ранее неизвестного минерала, найденного в Якутии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) определили структуру найденного у якутского поселка Батагая в 1980-х годах минерала батагаита, тем самым установив, что ранее он не был известен науке.

Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Батагаит - очень сложный для исследования минерал, и теми методами, которые были в 1980-х годах, изучить его было невозможно. <...> Только благодаря современному оборудованию научного парка СПбГУ один из участников исследования, аспирант вуза Тарас Паникоровский, смог расшифровать его сложную структуру", - цитирует пресс-служба завкафедрой кристаллографии вуза профессора Сергея Кривовичева.

Минерал содержит кальций, цинк, медь и фосфор. Название батагаиту ученые дали в честь поселка в Якутии, рядом с которым он был найден, - в 1980-м году участникам экспедиции Кольского научного центра РАН удалось собрать у горы Кестер (находится недалеко от Батагая) образцы нового минерала. В ходе его исследований с помощью оборудования научного парка СПбГУ выяснилось, что вещество не имеет аналогов ни среди минералов, ни среди неорганических веществ, а также обладает интересной кристаллической структурой.

Батагаит почти бесцветный - он имеет едва заметный светло-голубой оттенок, а его тонкие пластинки, образующиеся на поверхности самородной меди, довольно хрупкие и легко откалываются. "Рано говорить о практической ценности батагаита, ведь свойства новых минералов обычно открывают через какое-то время после находки. <...> Однако другие подобные минералы меди обладают интересными магнитными свойствами. Возможно, мы попытаемся синтезировать батагаит в лаборатории, чтобы лучше изучить его", - отметил Кривовичев.

Работы по исследованию минералов меди проводятся в рамках гранта Российского научного фонда "Минералы и неорганические соединения меди: стереохимия, структурное разнообразие, кристаллохимические факторы устойчивости" под руководством Кривовичева.