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Ученым удалось расшифровать структуру ранее неизвестного минерала, найденного в Якутии

Наука
27 декабря, 19:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Батагаит не имеет аналогов среди минералов и неорганических веществ

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) определили структуру найденного у якутского поселка Батагая в 1980-х годах минерала батагаита, тем самым установив, что ранее он не был известен науке.

Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Батагаит - очень сложный для исследования минерал, и теми методами, которые были в 1980-х годах, изучить его было невозможно. <...> Только благодаря современному оборудованию научного парка СПбГУ один из участников исследования, аспирант вуза Тарас Паникоровский, смог расшифровать его сложную структуру", - цитирует пресс-служба завкафедрой кристаллографии вуза профессора Сергея Кривовичева.

Минерал содержит кальций, цинк, медь и фосфор. Название батагаиту ученые дали в честь поселка в Якутии, рядом с которым он был найден, - в 1980-м году участникам экспедиции Кольского научного центра РАН удалось собрать у горы Кестер (находится недалеко от Батагая) образцы нового минерала. В ходе его исследований с помощью оборудования научного парка СПбГУ выяснилось, что вещество не имеет аналогов ни среди минералов, ни среди неорганических веществ, а также обладает интересной кристаллической структурой.

Батагаит почти бесцветный - он имеет едва заметный светло-голубой оттенок, а его тонкие пластинки, образующиеся на поверхности самородной меди, довольно хрупкие и легко откалываются. "Рано говорить о практической ценности батагаита, ведь свойства новых минералов обычно открывают через какое-то время после находки. <...> Однако другие подобные минералы меди обладают интересными магнитными свойствами. Возможно, мы попытаемся синтезировать батагаит в лаборатории, чтобы лучше изучить его", - отметил Кривовичев.

Работы по исследованию минералов меди проводятся в рамках гранта Российского научного фонда "Минералы и неорганические соединения меди: стереохимия, структурное разнообразие, кристаллохимические факторы устойчивости" под руководством Кривовичева.

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