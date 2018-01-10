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Палеонтологи назвали новый род сибирских динозавров Сибиротитаном

Наука
10 января, 15:08 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 10, января. /ТАСС

Имя указывает на размеры динозавра, длина которого могла достигать 20 метров, а вес - 50 тонн, пояснили в Томском государственном университете

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Останки динозавра, обнаруженные на территории Шестаковского комплекса в Кемеровской области во время экспедиции 2008 года

Останки динозавра, обнаруженные на территории Шестаковского комплекса в Кемеровской области во время экспедиции 2008 года

© Томский государственный университет

ТОМСК, 10 января. /ТАСС/. Исследователи Томского государственного университета (ТГУ) опубликовали научную статью с описанием нового рода и вида динозавра, найденного в Кемеровской области, который получил название Сибиротитан (Sibirotitan), а вид - Sibirotitan astrosacralis. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.

"Остатки ископаемого животного, относящегося к отряду самых крупных травоядных ящеров - зауроподов, ученые обнаружили, в разрезе Шестаковский Яр (Кемеровская область), во время экспедиции 2008 года. В процессе исследования окаменелостей палеонтологи выявили у динозавра анатомические особенности, отличающие его от других известных собратьев", - говорится в сообщении.

Сибиротитан относится к отряду самых крупных травоядных ящеров - зауроподов. Анатомические особенности и привязка к бывшему ареалу обитания зафиксированы в латинском названии нового вида - Sibirotitan astrosacralis (Сибиротитан звездокрестцовый). Первая часть имени указывает на гигантские размеры динозавра, длина которого могла достигать 20 метров, а вес 50 тонн.

"Мы провели сравнительный анализ остатков с зауроподами, найденными в других странах. Оказалось, что у нашего ящера есть анатомические особенности, отличающие его от всех известных собратьев", - цитирует пресс-служба слова сотрудника лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Степана Иванцова.

По информации вуза, до недавнего времени было известно лишь об одной российской находке костей динозавра из отряда зауроподов. Несколько позвонков древнего животного обнаружили в Забайкалье. На данный момент сибиротитан, чей возраст составляет около 100 миллионов лет, является вторым описанным в России зауроподом и старейшим представителем в Азии.

Ранее сообщалось, что Шестаковский комплекс в Кемеровской области получил известность в середине прошлого века, за 60 лет там были найдены останки различных динозавров - от мелких хищников до 30-метровых зауроподов, а также пситтакозавра сибирского, обитавшего только на этой территории 130 млн лет назад. Ранее обнаруженные скелеты находятся в Новосибирске, Томске и Москве.

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