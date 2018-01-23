Ученые СПбГУ создали алгоритм, который позволит сократить время поиска новых антибиотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Ученые-биоинформатики Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ совместно с коллегой из университета Карнеги-Меллон (США) разработали алгоритм поиска потенциальных антибиотиков, который позволит ускорить создание новых антибактериальных средств, а также поможет возродить производство антибиотиков в России на собственных субстанциях. Об этом сообщил ТАСС один из разработчиков Алексей Гуревич.

"Наш алгоритм VarQuest позволит во много раз сократить время, необходимое на поиск новых потенциальных антибиотиков. Ученые всего мира бьют тревогу: многие болезнетворные бактерии стали устойчивы к существующим антибиотикам, и, чтобы спастись от болезней, нужно создавать все новые и новые лекарства", - отметил Гуревич.

По мнению ученого, новый математический алгоритм позволит внести вклад в возрождение российской индустрии производства антибиотиков, помогая исследователям выявлять последовательность генов бактерий и грибов, выделяющих природные антибиотики. Он позволяет ускорить поиск новых потенциальных антибиотиков за счет повышенной скорости сравнения химических структур биологически активных природных соединений, которые производят исследуемые микроорганизмы, считают ученые.

"В каждой базе данных - десятки тысяч соединений, и наш алгоритм оперативно находит похожие пары", - цитирует пресс-служба Санкт-Петербургского госуниверситета участника группы, доцента СПбГУ, кандидата физико-математических наук Антона Коробейникова. Статья о разработке алгоритма опубликована во вторник в журнале Nature Microbiology.

Ускорение процесса поиска новых антибиотиков может быть направлено на производство инновационных антибактериальных средств, считает вице-президент биотехнологической компании "Биокад" по разработкам и исследованиям Роман Иванов. "Это могут быть препараты "последней линии обороны" или же "терапии спасения", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Директор института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев отметил, что увеличением скорости поиска новых антибиотиков можно решить лишь часть проблемы. "Главная проблема в том, чтобы создать антибиотик, к которому бы не возникала резистентность", - отметил он, комментируя разработку.