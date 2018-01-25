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Путин ознакомился с возможностями Института фундаментальной медицины и биологии

Наука
25 января, 16:41 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, января. /ТАСС

Президенту России провели экскурсию и показали, в частности, стоматологический класс и инжиниринговый центр по созданию симуляторов

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КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил Институт фундаментальной медицины и биологии. Глава государства ознакомился в частности с возможностями применения роботов-симуляторов для обучения студентов.

Уникальный симуляционный центр является отличительной особенностью кампуса института. Президенту провели здесь экскурсию и показали, в частности, стоматологический класс и инжиниринговый центр по созданию симуляторов. Путина проинформировали, что за короткий срок удалось выйти на тот уровень продукции, который позволяет на равных конкурировать с западными компаниями и экспортировать такое оборудование в большинство стран СНГ, США, ряд стран Азии.

Как рассказали главе государства, в 2017 году на этих роботах-симуляторах старшеклассники прошли подготовку оказания первой помощи. Сотрудники центра отметили, что "это оборудование можно использовать не только для обучения и подготовки врачей, но и попытаться применить его для практикующего здравоохранения".

Путину показали роботы-манекены, которые могут помочь сосудистым хирургам перед операцией. Такой симулятор помогает воссоздать анатомию конкретного пациента на основе томограммы, что позволяет снизить риск осложнений. Среди других предметом оборудования - устройства помогающие в работе анестезиологов, стоматологов, диагностов и других специалистов.

Институт фундаментальной медицины и биологии - 'то ядро биомедицинского кластера Казанского федерального университета, в составе которого находится более 60 подразделений.

В отдельном здании Института создан биомедицинский центр коллективного пользования, включающий в себя геномный центр, протеомный центр, лабораторию нейробиологии, биобанк, центр микроскопии, виварий, клинико-диагностическую лабораторию, центр фармацевтики и другие высокоспециализированные лаборатории, способные выполнять научные исследования на самом современном уровне.

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