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"Лабораторная" по научной грамотности пройдет в феврале почти в двух десятках стран

Наука
29 января, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Руководитель проекта Евгений Насыров сообщил, что в акции могут принять участие более 30 тыс. человек

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Руководитель проекта "Открытая лабораторная" Евгений Насыров

Руководитель проекта "Открытая лабораторная" Евгений Насыров

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Международная акция "Открытая лабораторная" по научной грамотности 10 февраля пройдет в 15-20 странах мира, организаторы ожидают, что в ней примут участие более 30 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Евгений Насыров.

"Мы предполагаем, что количество стран будет близко к 20... что касается городов в России, я точно знаю, что сейчас их больше 60, подозреваю, что к 10 февраля их будет 70. По количеству участников мы ожидаем два-три десятка тысяч офлайн, но, как и в прошлый раз, надеемся, что их будет больше", - сказал Насыров.

Ведущий площадки акции в московском Мемориальном музее космонавтики, член-корреспондент РАН и руководитель научной программы проекта "Радиоастрон" Юрий Ковалев на пресс-конференции подчеркнул, что "Лаборатория" как игровой формат позволяет привлечь больше внимания к современной науке. "В результате "Лабораторной" нам, надеюсь, удается убедить тех, кто в ней участвует, что наука - это часть нашей жизни", - сказал Ковалев.

Международная акция по проверке научной грамотности "Открытая лабораторная" пройдет 10 февраля во второй раз. Первая акция прошла 22 апреля 2017 года в 35 городах России, а также в Китае и Казахстане, в ней приняли участие около 15 тыс. человек. На площадках лабораторной "завлабы", ведущие российские ученые, проводят для участников тест о научной картине мира, после чего проходят научные шоу, экскурсии по лабораториям, мастер-классы, научно-популярные фильмы, презентации книг и другие мероприятия.

Полный список площадок акции 2018 года можно найти на сайте акции, кроме того, там же можно будет пройти задания "Лабораторной" онлайн.

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