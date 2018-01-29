В Петербурге разработали беспилотник для горноспасателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургские инженеры из компании "ТехноСтандарт" разработали прототип беспилотника особой конструкции для работы в горной местности. Аппарат поможет, в частности, подтвердить факт ЧП, обеспечить координацию работы спасательных групп и доставить пострадавшим лекарства, сообщил ТАСС руководитель проекта кандидат технических наук Андрей Ушаков.

"Отличие нашего аппарата от других беспилотников в его устойчивости в условиях крупномасштабной турбулентности. <…> Вертолеты могут работать на высотах не более 4500 м и подлететь к горам не ближе чем на 900 м, ближе запрещено правилами полетов. Наш аппарат может работать на высоте не менее 6500 м и на расстоянии 100 м от склона - там, где чаще всего и требуется помощь", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что эти полезные при горноспасательных работах свойства аппарату придает особая конструкция фюзеляжа, х-образное, как у ракеты, расположение крыльев и смещенный центр тяжести.

Близость подлета к объекту, по его словам, имеет критическое значение в горах, так как тепловизор позволяет обнаружить его с расстояния в 600 м, а идентифицировать его можно лишь со 100 м. "К тому же использование вертолета - очень дорогое удовольствие, так как час полета в горах стоит 160 тыс. рублей в час", - отметил он. Один вылет обходится примерно в полмиллиона рублей, так как вертолеты базируются не в горах, а в десятках километров от места работы, где обычно требуется их помощь. Поэтому полет туда-обратно плюс поиск в течении одного часа занимает не менее 5 часов.

Серьезные материальные затраты требуются и для обеспечения работы спасателей. "Один выход отряда к месту ЧП обходится государству в сумму от 60 до 100 тыс. рублей без вертолета и около полумиллиона с привлечением вертолета", - уточнил начальник Эльбрусского высокогорно-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

"Если учесть, что в некоторые годы число ложных вызовов, например, в Приэльбрусье, превышает сотню, становится понятно, что первой задачей горных беспилотников должна стать оценка ситуации, которая позволила бы экономить ресурсы, не выдвигаясь в горы, если вызов ложный", - отметил Ушаков. В задачу беспилотника в горно-спасательных работах также может входить определение точных координат ЧП и доставка лекарств. "Для маленького аппарата не проблема подлететь к пострадавшему и сбросить шприц с лекарством, которое поможет ему поддержать силы до прибытия помощи и оказать моральную поддержку", - пояснил собеседник агентства.

Испытают летом

Идею создания беспилотника для горной местности рассматривали с 2010 года. "Прототип мы разработали за 1,5 года, вложив 1,5 млн. рублей. Два аппарата испытаем летом на Эльбрусе", - сообщил Ушаков.

"Мы готовы испытать разработку для горной местности", - сказал ТАСС Гулиев, заметив, что испытывать будут также и китайские модели беспилотников.

После испытаний разработчики намерены доработать конструкцию с учетом полученного опыта, в частности, увеличить размах крыльев с 500 до 700 мм, что позволит поставить более мощный аккумулятор и увеличить время нахождения в воздухе с 40 минут до часа. "Эти габариты позволят вести мониторинг трасс восхождения на Эльбрус от восточной до западной вершины", - сказал он, уточнив, что производство горных беспилотников планирует вести компания- разработчик - ООО "ТехноСтандарт".

Не только горы

По мнению Ушакова, аппараты могут использоваться не только в горах, но и, например, при спасении на море, где наблюдаются сходные метеорологические условия. "Аппарат подойдет для мониторинга береговой линии, может он пригодиться и ученым-зоологам для подсчета животных с помощью тепловизора", - резюмировал он.