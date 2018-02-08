Ученые Коми вывели перспективные высокоурожайные сорта картофеля

СЫКТЫВКАР, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Республики Коми вывели новые перспективные сорта картофеля, которые позволят получать полноценный урожай в северных условиях - в 1,7 раза выше в сравнении с другими сортами, которые используются в хозяйствах. Об этом сообщил в четверг журналистам врио руководителя института Андрей Юдин.

"Выделено 12 селекционных линий картофеля с урожайностью от 400 до 1600 г с куста, один перспективный гибрид с урожайностью 33,8 тонны с гектара. Он устойчив к комплексу грибных болезней, раку, золотистой нематоде. В 2017 году получено авторское свидетельство на сорт "Зырянец". Этот сорт, а также сорт "Памяти Полевой" сейчас предлагаем на продажу, оба эти сорта устойчивы к вредителям и болезням, урожайны и при этом отличных вкусовых качеств", - сказал Юдин во время встречи, организованной в День российской науки.

По его словам, селекционеры уже получают заявки от фермеров и жителей республики, поскольку сорта "позволяют получить отличный урожай в условиях Республики Коми - за короткий вегетационный период и длинный световой день".

Как пояснил Юдин ТАСС, урожайность сорта "Зырянец" в 33,8 т с га почти в 1,7 раза превосходит урожайность других сортов, выращиваемых в Коми, которая достигает порядка 20 т с га. Сорт "Памяти Полевой" еще не получил авторского свидетельства, но селекционеры работают в этом направлении.

"Работа над этими сортами велась более 10 лет, и она продолжается. На данный момент ученые имеют 12 селекционных линий картофеля или гибридов, из которых рассчитывают получить сорта - устойчивые к заморозкам и другим неблагоприятным погодным условиям, к болезням, урожайные, лежкие и хороших вкусовых качеств", - уточнил он.

День российской науки был утвержден указом президента России в 1999 году. Праздник учрежден с учетом выдающейся роли отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в РАН. В свой профессиональный праздник сотрудники научных институтов Коми организовали дни открытых дверей. Всем желающим открыт вход в лаборатории, знакомство с уникальными научными коллекциями и работами, экспериментальными исследованиями, организованы экскурсии в музеи институтов.