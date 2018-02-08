Власти Коми совместно с учеными создают научное подразделение в Воркуте

СЫКТЫВКАР, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Комплексный научный стационар, представительство Коми научного центра (НЦ) Уральского отделения РАН должно появиться в ближайшее время в Воркуте для проведения исследований, направленных на повышение качества жизни населения арктических городов. Об этом рассказал в четверг журналистам врио председателя Коми НЦ Владимир Володин.

"Правительство Республики Коми и Коми научный центр ведут совместную работу по созданию в Воркуте представительства Коми НЦ - комплексного научного стационара, необходимого для сохранения фрагментов науки, посвященной Арктике, возобновления полноценных исследований, направленных в первую очередь на повышение качества жизни северян, жителей арктических городов", - сказал Володин на встрече, посвященной Дню российской науки.

Как пояснил он ТАСС, Институт физиологии Коми НЦ готов разработать стратегию профилактики заболеваний населения Арктики, поскольку среди жителей промышленных арктических городов отмечен высокий уровень заболеваемости сердечно- сосудистой системы и в целом ранее старение организма. Выполнение профессиональных обязанностей дополнительно негативно воздействует на организм работников вредных производств и вахтовиков. В таких условиях появляются особые требования к организации медицинской помощи, профилактике заболеваний, в чем могли бы помочь физиологи.

Биологи Коми уже несколько десятков лет проводят исследования в окрестностях Воркуты по оценке глобального изменения климата и его воздействие на состояние вечной мерзлоты, по адаптации растений и животных к суровым условиям. Свои исследования в Арктике проводят также геологи и другие ученые.

Как подчеркнул Володин, руководство Коми особо настояло на том, чтобы создание научного подразделения в Воркуте было включено в создаваемый сейчас в Коми в рамках реформы российской науки Федеральный исследовательский центр, в состав которого войдут все научные учреждения Коми НЦ. На данный момент прорабатываются вопросы о выделении помещения для научного подразделения в Воркуте, оснащении его техникой.