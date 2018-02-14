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Музей будущего в Дубае откроется в 2019 году

Наука
14 февраля, 1:44 UTC+3 ДУБАЙ корр. ТАСС, Первин Мамед- заде

Отмечается, что музей станет крупнейшей в мире площадкой для демонстрации новейших изобретений, инновационных проектов, а также местом проведения встреч, лекций, семинаров и мастер-классов

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ДУБАЙ, 14 февраля. /Спец. корр. ТАСС Первин Мамед- заде/. Музей будущего, в котором будут выставлены проекты и концепции, призванные коренным образом изменить в лучшую сторону образ жизни людей в мире, систему государственного и частного управления, а также определить вектор развития экономики и научно-технической сферы, откроется в Дубае в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили здесь во вторник представители проекта, курируемого руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), принимающие участие в работе 6-го Всемирного правительственного саммита (World Government Summit).

Он посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни. В мероприятии, проходящем в комплексе Madinat Jumeirah, принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

"Инкубатор футуристических инноваций"

"Музей станет крупнейшей в мире площадкой для демонстрации новейших изобретений, инновационных проектов, а также местом проведения встреч, лекций, семинаров и мастер-классов с участием профессионалов самого высокого уровня и заинтересованных людей", - отметили собеседники агентства.

Как ожидается, одной из тем в экспозиции музея будет "влияние искусственного интеллекта на различные стороны жизни людей в ближайшие десятилетия, на открытие новых возможностей и горизонтов развития в экономической и научно-технической областях".

Во время проведения саммита организаторы открыли отдельный павильон, в котором рассказывается о концепции Музея будущего. Его посетила представительная делегация во главе с премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. "Музей будущего станет уникальным инкубатором футуристических инноваций и дизайна. И мы намерены сделать ОАЭ крупнейшим участником процессов будущего развития", - сообщил журналистам правитель Дубая.

Саммит, формирующий будущее

Всемирный правительственный саммит проводится под патронажем премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Он учрежден в 2013 году и за короткое время превратился в событие международного масштаба.

Как рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС организаторы, "представительный форум обсуждает идеи и технологии, которые изменяют мир и формируют будущее". Кроме того, на саммите "происходит обмен опытом по вопросам внедрения передовых технологий и методов эффективного управления в государственном и частном секторах".

Площадка World Government Summit активно используется для "презентации смелых инновационных проектов, призванных совершать прорывы и менять представления о горизонтах возможного".

В программе нынешнего форума также присутствуют такие темы как пути достижения благополучия и справедливости в обществе XXI века, реагирование на изменение климата, перспективы освоения человеком других планет, роль биотехнологий в медицине ближайшего будущего и многие другие.

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