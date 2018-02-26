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Россия в феврале передаст во Всемирное семенохранилище 2,2 тыс. образцов

Наука
26 февраля, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Отмечается, что всего РФ передала на хранение в депозитарий более 10 тыс. безопасных дублей коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений

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Мировой депозитарий семенных коллекций культурных растений на острове Шпицберген

Мировой депозитарий семенных коллекций культурных растений на острове Шпицберген

© AP Photo/John McConnico

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия намерена передать около 2,2 тыс. образцов семян продовольственных растений на хранение в Мировой депозитарий семенных коллекций культурных растений, расположенный на острове Шпицберген, сообщил ТАСС директор Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова Николай Дзюбенко.

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Всемирное семенохранилище на Шпицбергене (Svalbard Globale frhvelv) было создано ровно 10 лет назад, 26 февраля 2008 года. На его строительство правительство Норвегии потратило $9 млн. В настоящее время оно передано под управление Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Главная задача хранилища - не допустить уничтожения генетического разнообразия семян в результате возможных глобальных катастроф.

"У нас есть договор из глобального доверительного фонда, в управлении которого находится семенохранилище, на передачу на ответственное хранение дублетов коллекций семенных растений. В этом году 2200 образцов семян отправим туда под юбилей", - рассказал Дзюбенко, добавив, что всего Россия передала на хранение в депозитарий более 10 тыс. безопасных дублей коллекции ВИР.

По его словам, в основном на хранение будут переданы коллекции семян пищевых растений: пшеница, ячмень, овес, зернобобовые.

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"Только те растения, которые обеспечивают продовольственную безопасность. Мировой депозитарий как раз предназначен для того, чтобы сохранить мировое генетическое разнообразие культурных растений и использовать его в чрезвычайных условиях. Например, климатическая катастрофа, космическая, термоядерная война. Поэтому там хранят семена только для продовольствия и сельского хозяйства", - пояснил глава института имени Вавилова.

Сегодня во Всемирном семенохранилище на Шпицбергене заложено около 900 тыс. образцов семян коллекционных растений из более 70 генбанков мира. Это, по оценкам ФАО, составляет более 40% от числа уникальных образцов семян генбанков по всему миру. Принять участие в проекте может любой генбанк мира - государственный или частый, а также институты, НКО или компании, которые имеют семенные коллекции.

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