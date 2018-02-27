Корональная дыра на Солнце вызвала магнитную бурю на Земле утром 27 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Появившаяся на Солнце корональная дыра вызвала возмущение магнитного поля Земли, что привело к возникновению слабой магнитной бури во вторник утром. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Как отмечают ученые, колебания магнитного поля Земли наблюдались в ночь с понедельника на вторник, а к 9:00 мск индекс возмущений поля достиг пятого уровня (из 10 возможных), который характеризуется как слабая магнитная буря.

"Рост возмущений магнитного поля связан с появлением крупной корональной дыры прямо по центру видимого солнечного диска, то есть непосредственно на линии, соединяющей Солнце и Землю", - говорится в сообщении. Для корональной дыры характерна более темная область солнечной короны, имеющая пониженную светимость по сравнению с окружающими областями, что связано с массовым уходом плазмы из этой области в межпланетное пространство. "Выброшенная плазма имеет повышенные скорости и образует высокоскоростной поток, способный при контакте с планетой вызывать заметные возмущения ее магнитного поля, вплоть до магнитных бурь", - отметили ученые.

На данный момент магнитная буря продолжается. "Вероятность, что текущая буря превысит наблюдаемый минимальный уровень, весьма мала, так как для этого требуется существенно более высокий уровень общей активности Солнца. Продолжительность бури пока оценить трудно. Наиболее вероятным является сценарий, согласно которому буря должна закончиться в ближайшие 1-2 часа, однако отдельные возмущения магнитного поля будет наблюдаться в течение всех этих суток", - отметили в ФИАН.

Возникшая магнитная буря стала четвертой в этом году: первая произошла 14 января, еще три - 19, 23 и 27 февраля. Все они являлись слабыми.