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Ученые выявили более 700 новых видов водорослей в реках Восточной Сибири

Наука
14 марта, 6:32 UTC+3 ЯКУТСК 14 марта., /ТАСС

В ходе исследований, которые длились с 1994 по 2011 год, специалисты обследовали более 17 тыс. км наиболее крупных рек

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ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС /. Группа ученых из Института биологических проблем криолитизоны Сибирского отделения РАН выявила более 700 новых видов водорослей на реках Восточной Сибири. Результаты десятилетнего исследования опубликовали в монографии "Фитопланктон крупных рек Якутии и сопредельных территорий Восточной Сибири", размещенной в научной электронной библиотеке E-Library.

В ходе научной работы специалисты провели полевые исследования в 1994 - 2011 годах на 12 наиболее крупных реках Восточной Сибири, протекающих по территории Якутии, Бурятии, Магаданской, Амурской, Иркутской областей и Забайкальского края. Ученые собрали и обработали свыше 1700 проб фитопланктона. Общая протяженность всех обследованных участков рек превышает 17 тыс. км.

По мнению ученых, издание закрывает многие белые пятна, которые оставались на ботанической карте региона из-за труднодоступности и отдаленности многих рек. Кроме того, впервые для рек Восточной Сибири провели подробный химический анализ речных вод.

Ученые считают, что издание будет интересно и для климатологов. "Оказалось, что фитопланктон контролируется климатом сильнее, чем всеми прочими факторами", - рассказал один из авторов монографии, доктор биологических наук Виктор Габышев. Кроме того, по его словам, по многим рекам специалисты получили данные о состоянии фитопланктона перед началом промышленного освоения. Это дает основы для будущих сравнительных исследований, уверен исследователь.

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