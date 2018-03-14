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Белорусские и российские специалисты разрабатывают защищенный от кибершпионажа ноутбук

Наука
14 марта, 11:42 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур

Отмечается, что новый компьютер будет возможно использовать в жестких климатических условиях

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МИНСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Новый компьютер, позволяющий предотвратить утечку информации за счет побочных электромагнитных излучений, разрабатывают белорусские и российские специалисты. Созданием изделия, получившего название ВМ2016, занимаются на белорусском ОАО "НИИЭВМ" совместно с российским "НПК Позитрон" (Санкт-Петербург).

"Новая, защищенная от кибершпионажа персональная электронная вычислительная машина, создается белорусским производителем на базе российского четырехъядерного универсального высокопроизводительного микропроцессора "Эльбрус-4С", - сообщили в Государственном военно-промышленном комитете (ГВПК) Белоруссии.

По информации разработчика, новый ноутбук с жидкокристаллическим экраном в 17 дюймов предназначен для применения в системах обработки информации, где необходимо "обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информации и ресурсам электронной вычислительной машины, а также предотвратить утечку информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок".

Особенностью нового компьютера является его способность эксплуатироваться в жестких климатических условиях, в частности, выдерживать перепад температур от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Конструкция изделия выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает защиту устройства от механических и климатических воздействий. Это позволяет устанавливать изделие на открытом воздухе и в помещении, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, на железнодорожном транспорте, стационарных и подвижных объектах берегового и морского базирования, пояснили специалисты.

В ГВПК сообщили, что в настоящее время изделие ВМ2016 проходит ряд испытаний по требованию заказчика. Его серийный выпуск запланирован на второе полугодие нынешнего года.

ОАО "НИИЭВМ" и "НПК Позитрон" сотрудничают с 2017 года. Белорусское предприятие, которое берет начало с 1958 года, в настоящее время занимается разработкой и производством ЭВМ специального назначения, модернизацией вооружения и военной техникой, а также разработкой и выпуском продукции гражданского назначения.

"НПК Позитрон" является правопреемником образованного в 1969 году Ленинградского научно-производственного объединения "Позитрон". В настоящее время предприятие занимается выпуском техники промышленного назначения, в частности, промышленных компьютеров на базе отечественных процессоров "Эльбрус", что позволяет ему занимать лидирующие позиции на рынке импортозамещения.

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