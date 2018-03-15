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РАН намерена провести серию встреч для обсуждения проблемы онкологических заболеваний в РФ

Наука
15 марта, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил, что в результате этих встреч могут быть сформулированы предложения для решения проблемы

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российская академия наук собирается провести серию встреч, посвященных онкологическим заболеваниям, чтобы сформулировать свои предложения для решения этой проблемы. Об этом в четверг на конференции, посвященной формированию национальной стратегии по борьбе с онкозаболеваниями, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта отметил, что в стране необходимо подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

"Отвечая на пожелание... нашего президента в этом вопросе и имея в виду, что направление это чрезвычайно высоконаукоемкое, мы будем очень признательны проведению серии встреч, в результате которых мы как научная общественность могли бы сформулировать свое видение, как мы можем и будем участвовать в продвижении этого направления и как нам организовывать наши усилия, чтобы мы не отставали от мирового прогресса", - сказал Сергеев.

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