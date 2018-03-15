Саратовские ученые получили полмиллиона рублей на аппарат для улучшения сна

САРАТОВ, 15 марта. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного университета получили грант на разработку прибора, который позволит улучшить качество сна, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе СГТУ имени Юрия Гагарина.

"Проект ученых "Нейроинтерфейс для улучшения качества сна и контроля пробуждения" стал победителем конкурса Фонда содействия инновациям и получил 500 тыс. рублей. Проект подразумевает разработку портативного аппаратного комплекса, позволяющего улучшить качество сна и обеспечить контроль пробуждения человека в оптимальной фазе", - уточнили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС кандидат физико-математических наук и один из авторов проекта Владимир Макаров, предполагается, что разработка будет представлять собой аппарат со специальными датчиками, которые прикрепляются к голове человека и считывают сигналы головного мозга во время сна.

"Нейроинтерфейс надевают перед сном, чтобы в процессе сна отслеживать состояние мозга и определять, в какой фазе сна находится человек. Как известно, для комфортного пробуждения человек должен проснуться в определенной фазе сна. Прибор осуществляет пробуждение пользователя в нужной фазе в определенных временных рамках, к примеру, не ранее, чем за час до установленного будильника. Кроме того, он позволит собрать информацию о динамике качества сна и использовать эту информацию для корректирования своего режима", - рассказал Макаров, добавив, что грант будет потрачен на техническое оснащение и комплектующие для прибора. Срок выполнения проекта - два года.

По словам кандидата психологических наук, доцента кафедры СГТУ Юлии Абросимовой, разработка будет особенно актуальна для людей, работающих в стрессовых ситуациях.

"Стремление улучшить качество сна в условиях растущего дефицита времени вполне оправдано. Если человек пробуждается сразу после фазы быстрого сна - он субъективно чувствует себя более отдохнувшим, так как мозг успевает систематизировать полученную за день информацию именно в этой фазе. При этом фазы медленного сна нужны для восстановления организма, поэтому и происходит их чередование. Поэтому, на мой взгляд, прибор будет очень востребован", - подчеркнула Абросимова.