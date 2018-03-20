Имя лауреата Нобелевской премии по математике объявят в Осло

ТАСС, 20 марта. Имя лауреата Абелевской премии, которую присуждает Академия наук Норвегии за выдающиеся достижения в области математики, назовут во вторник в Осло. Эту почетную награду нередко называют Нобелевской премией по математике.
Церемония вручения награды проходит, как правило, в конце весны. Лауреат получает ее из рук наследника норвежского престола принца Хокона Магнуса.
В прошлом году Абелевскую премию получил математик из Франции Ив Мейер за "основополагающий вклад в разработку теории вейвлетов" - математических функций, применяемых в том числе для анализа и сжатия данных.
Как отмечалось в обосновании решения Абелевского комитета, методы, разработанные Мейером, оказали долгосрочное влияние на область гармонического анализа и дифференциальных уравнений.
Как тогда отмечалось, "познания Мейера в сфере математики научной школы Кальдерона и Зигмунда открыли путь к созданию теории вейвлетов, плодотворно связав чисто математическую задачу с теорией, имеющей широкое практическое применение в мире".
Абелевская премия получила свое имя в честь знаменитого норвежца Нильса Хенрика Абеля (1802-1829). Он был основоположником теории эллиптических функций и внес значительный вклад в теорию рядов.
В 2002 году по случаю 200-летия со дня рождения ученого, прожившего всего 26 лет, норвежское правительство выделило 200 млн крон (23,6 млн долларов) на учреждение Абелевского фонда и одноименной премии. Она призвана не только отмечать заслуги выдающихся математиков, но и способствовать росту популярности этой научной дисциплины среди молодежи.
Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий. Лауреат определяется на основе рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два года. В него входят пять заслуженных математиков из разных стран. В 2012-2013 годах членом комитета был обладатель Филдсовской премии Станислав Смирнов из России. Размер денежной составляющей Абелевской премии равен 6 млн крон.
За 15 лет существования премии она дважды присуждалась представителям советской математической школы. В 2009 году награду получил Михаил Громов, который с начала 1980-х годов работает во Франции, а в 2014 году - Яков Синай, который сейчас проживает в США.