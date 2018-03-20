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Российские ученые создали первый в мире медицинский прибор, синтезирующий азот из воздуха

Наука
20 марта, 13:18 UTC+3 САРОВ САРОВ 20, марта. /ТАСС

Каждый такой аппарат стоит 2,5 млн рублей

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САРОВ, 20 марта. /ТАСС/. Аппарат ингаляционной терапии оксидом азота "Тианокс" для лечения нарушений легочного кровообращения прошел клинические испытания, его внедрение в практику позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян, рассказал журналистам директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ ядерной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков.

"Это уникальный медицинский прибор [для] азототерапии, прошел заключительные стадии клинических исследований. На сегодняшний день потребность рынка - 10 тыс. таких приборов, на тысячу приборов мы уже имеем фактический заказ. Стоит каждый из них 2,5 млн рублей", - сказал Костюков, отметив, что это социально значимый проект. Внедрение тысячи таких аппаратов, по мнению экспертов, приведет к увеличению средней продолжительности жизни в России на 2,5 года.

В медицинской практике при лечении нарушений легочного кровообращения используются ингаляции оксида азота (NO). NO получают химическим способом на стационарных станциях и в больницы доставляют в баллонах. Аппарат "Тианокс" осуществляет синтез ингаляционного NO в газовом разряде из воздуха непосредственно во время проведения терапии. Это позволяет отказаться от баллонов и значительно повысить доступность NO-терапии.

"Это аппарат, который используется для стабилизации артериального давления. Аналогов нет нигде в мире. В мире используются баллоны, где NO доокисляется до NO2. А здесь прямо из воздуха берем", - сказал Костюков.

Аппарат планируется вывести на рынок в 2019 году. Финансовая емкость проекта - 2,3 миллиарда рублей. Разработка защищена 5 патентами в РФ. В следующем году планируется получить патенты на внешних рынках.

ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в госкорпорацию "Росатом") - крупнейший научно-исследовательский центр России, решающий важнейшие научные задачи общегосударственного значения, главным образом оборонные. В состав РФЯЦ-ВНИИЭФ входят несколько институтов: теоретической и математической физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной и радиационной физики, лазерно-физических исследований, научно-технический центр физики высоких плотностей энергии и направленных потоков излучений, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединенные общим научным и административным руководством.

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